Несколько дивизионов ракетных комплексов "Искандер" прибудут в Беларусь из РФ при необходимости, заявил министр обороны Виктор Хренин в интервью телеканалу "Al Jazeera".

"Мы видим, что РФ практически закончила перевооружение на данный ракетный комплекс. И мы тоже хотим его у себя иметь. Хотя можно сказать, мы его уже имеем. Не выдам я вам сильную военную тайну, у нас есть региональная группировка войск, в состав которой также входит этот ракетный комплекс. И который, если понадобится, когда будет необходимость, прибудет на нашу территорию и будет с нами выполнять задачи", - заявил Хренин. Видеофрагмент с его интервью опубликован в телеграм-канале Минобороны во вторник

Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью российскому журналу "Национальная оборона" на минувшей неделе признался, что хотел бы получить от России несколько дивизионов оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер".

"Мне надо несколько дивизионов на западном, на южном направлении, пусть стоят. Это 500 километров, потому что наш "Полонез" - до 300 километров. Сейчас тормошу вашего президента, мне надо здесь эти 500-километровые ракетные установки", - заявил Лукашенко.