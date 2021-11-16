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СНГ 16.11.2021 22:35

Минобороны Беларуси: несколько ракетных комплексов "Искандер" прибудут в Беларусь из РФ при необходимости

Несколько дивизионов ракетных комплексов "Искандер" прибудут в Беларусь из РФ при необходимости, заявил министр обороны Виктор Хренин в интервью телеканалу "Al Jazeera".

"Мы видим, что РФ практически закончила перевооружение на данный ракетный комплекс. И мы тоже хотим его у себя иметь. Хотя можно сказать, мы его уже имеем. Не выдам я вам сильную военную тайну, у нас есть региональная группировка войск, в состав которой также входит этот ракетный комплекс. И который, если понадобится, когда будет необходимость, прибудет на нашу территорию и будет с нами выполнять задачи", - заявил Хренин. Видеофрагмент с его интервью опубликован в телеграм-канале Минобороны во вторник

Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью российскому журналу "Национальная оборона" на минувшей неделе признался, что хотел бы получить от России несколько дивизионов оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер".

"Мне надо несколько дивизионов на западном, на южном направлении, пусть стоят. Это 500 километров, потому что наш "Полонез" - до 300 километров. Сейчас тормошу вашего президента, мне надо здесь эти 500-километровые ракетные установки", - заявил Лукашенко.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]