Азербайджан проинформировал иностранных военных атташе о военной провокации ВС Армении на границе

Министерство обороны Азербайджана проинформировало иностранных военных атташе и представителей международных организаций о текущей обстановке на границе с Арменией.

«Участникам брифинга была предоставлена подробная информация о провокациях, совершенных армянской стороной, и текущей ситуации на азербайджано-армянской государственной границе», - говорится в сообщении оборонного ведомства Азербайджана.

Э.Шафиев