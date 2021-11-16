Действующий председатель ОБСЕ призывает Армению и Азербайджан к деэскалации ситуации на границе

Действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Швеции Анн Линде выразила «глубокую озабоченность» ситуацией на границе Азербайджана и Армении.
«Разделяю глубокую озабоченность сопредседателей Минской группы сообщениями об инцидентах в регионе, в том числе, вдоль армяно-азербайджанской границы. Выражаю полную поддержку их усилиям и призываю стороны немедленно прекратить эскалацию и предпринять шаги для урегулирования нерешенных проблем», - написала Линде в своем аккаунте в Twitter, сообщает «Интерфакс-Азербайджан».
Э.Шафиев
15 армянских военных погибли в результате боев на границе с Азербайджаном
12 армянских военных попали в плен в ходе боев на границе с Азербайджаном
МИД Азербайджана назвал «военной авантюрой» провокацию ВС Армении на границе
Фьючерсы на кофе арабика в Нью-Йорке достигли максимума с января 2012 года
Росатом готов расширять сотрудничество с Арменией в сфере неатомной энергетики и науки
В Азербайджане зафиксирован резкий рост новых случаев заражения COVID-19
AZAL начнет с 15 декабря выполнение спецрейсов из Баку в Эль-Кувейт
Число выявленных заражений COVID-19 в мире превысило 253,8 млн - университет Хопкинса
Azlahiye Inshaat подготовит проектную документацию центра DOST в Масаллы
ИВ Гобустана направит свыше 590 тыс. манатов на капремонт городских дорог
ИВ Гейчая направит 630 тыс. манатов на ремонт городских дорог
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Серкан Коч провел тренинг для сотрудников AccessBank
Для студентов, поступивших в Бакинскую высшую школу нефти в этом году, проводится Программа ориентации
ВТБ (Азербайджан) повышает до 12% ставку по вкладу «Выгодный»
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
Азербайджану приходится рассчитывать исключительно на себя в борьбе с трансграничным наркотрафиком из Ирана – российский эксперт
Мировые СМИ, как ни в чем не бывало, продолжают ссылаться на армянские источники и ньюсмейкеров, позабыв их 44-дневное фейкометство – политолог