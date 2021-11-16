Действующий председатель ОБСЕ призывает Армению и Азербайджан к деэскалации ситуации на границе

Действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Швеции Анн Линде выразила «глубокую озабоченность» ситуацией на границе Азербайджана и Армении.

«Разделяю глубокую озабоченность сопредседателей Минской группы сообщениями об инцидентах в регионе, в том числе, вдоль армяно-азербайджанской границы. Выражаю полную поддержку их усилиям и призываю стороны немедленно прекратить эскалацию и предпринять шаги для урегулирования нерешенных проблем», - написала Линде в своем аккаунте в Twitter, сообщает «Интерфакс-Азербайджан».

Э.Шафиев