МИД Азербайджана назвал «военной авантюрой» провокацию ВС Армении на границе

Провокации, совершенные Вооруженными силами Армении за последние дни на границе, являются военной авантюрой руководства этой страны, заявляет МИД Азербайджана.
«Незаконный визит бывшего министра обороны Армении на территорию Азербайджана, временно контролируемую российскими миротворцами, и проведение там военных совещаний, сосредоточение около 60 военнослужащих Вооруженных сил Армении на дороге, ведущей к позициям азербайджанской армии в Лачинском районе, а также обстрел позиций ВС Азербайджана в Кельбаджарском и Лачинском районах свидетельствует о том, что армянская сторона целенаправленно нагнетает обстановку», - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.
МИД отмечает, что все это свидетельствует о том, что Армения не заинтересована в обеспечении мира и безопасности в регионе, а также в делимитации границ с Азербайджаном.
«Подчеркиваем, что напряженность в регионе - еще одна военно-политическая провокация Армении. Основная ответственность за нынешнюю напряженность лежит непосредственно на военно-политическом руководстве Армении», - заявили в министерстве.
Э.Шафиев
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