Несколько польских полицейских травмированы мигрантами на границе с Белоруссией

Не менее семи сотрудников польских правоохранительных органов травмированы в результате инцидентов на границе с Белоруссией, сообщает во вторник полиция Польши.

"Семеро полицейских ранены сегодня в результате нападений. Двое получили травмы головы камнями, еще пятеро пострадали от травм рук и ног", - говорится в сообщении польской полиции в твиттере.

Ранее в Минобороны Польши заявили, что мигранты забросали камнями пограничников и военных, охраняющих границу с Белоруссией, пытаясь прорваться. Польские силы безопасности применили слезоточивый газ, чтобы сдержать атаку.