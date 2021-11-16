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Дальнее зарубежье 16.11.2021 20:50

Несколько польских полицейских травмированы мигрантами на границе с Белоруссией

Не менее семи сотрудников польских правоохранительных органов травмированы в результате инцидентов на границе с Белоруссией, сообщает во вторник полиция Польши.

"Семеро полицейских ранены сегодня в результате нападений. Двое получили травмы головы камнями, еще пятеро пострадали от травм рук и ног", - говорится в сообщении польской полиции в твиттере.

Ранее в Минобороны Польши заявили, что мигранты забросали камнями пограничников и военных, охраняющих границу с Белоруссией, пытаясь прорваться. Польские силы безопасности применили слезоточивый газ, чтобы сдержать атаку.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ПОЛЬША, ГРАНИЦА, ПОЛИЦЕЙСКИЕ, ТРАВМЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]