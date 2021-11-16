Байден на онлайн-встрече с Си Цзиньпином призвал к дальнейшим переговорам США и КНР по стратстабильности - Белый дом

Президент США Джо Байден на встрече в видеоформате с председателем КНР Си Цзиньпином подчеркнул важность проведения "дальнейших переговоров" Вашингтона и Пекина по стратегической стабильности, сообщил во вторник Белый дом.
"Президент обсудил сферы, в которых, как он считает, США и Китай сталкиваются с угрозами для взаимоотношений, в том числе со стратегическими рисками, и подчеркнул важность наличия возможностей для урегулирования некоторых проблем и проведения дальнейших переговоров", - приводит Белый дом ответ высокопоставленного сотрудника администрации США на вопрос о том, просил ли Байден возобновить переговоры о ядерной стабильности.
Ранее во вторник Белый дом сообщил, что Байден и Си Цзиньпин в ходе виртуального саммита обсудили сложные двусторонние отношения, а также общие интересы и вызывающие разногласие темы. Лидеры, в частности, обсудили вопросы торговли и экономики.
Президент США отметил важность "свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона".
Согласно заявлению американской администрации, переговоры лидеров также затрагивали сферы совпадения и расхождения интересов США и КНР. В Белом доме отметили, что президент США и председатель КНР в ходе саммита обменялись взглядами на темы международной политики. В заявлении подчеркивается, что США продолжают придерживаться политики "одного Китая".
В документе также говорится, что стороны обсудили пути продолжения переговоров по ряду вопросов, со своей стороны американский лидер подчеркнул важность предметных и конкретных переговоров.
Онлайн-встреча двух лидеров длилась около 3,5 часов.
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