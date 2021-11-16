Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9349 RUR   0.0235 GBR   2.2827 TRY   0.1686

Цена на нефть

15.11 $/bbl   WTI 80.88 0.09 Brent 82.05 -0.12

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 16.11.2021 21:12

Байден на онлайн-встрече с Си Цзиньпином призвал к дальнейшим переговорам США и КНР по стратстабильности - Белый дом

Президент США Джо Байден на встрече в видеоформате с председателем КНР Си Цзиньпином подчеркнул важность проведения "дальнейших переговоров" Вашингтона и Пекина по стратегической стабильности, сообщил во вторник Белый дом.

"Президент обсудил сферы, в которых, как он считает, США и Китай сталкиваются с угрозами для взаимоотношений, в том числе со стратегическими рисками, и подчеркнул важность наличия возможностей для урегулирования некоторых проблем и проведения дальнейших переговоров", - приводит Белый дом ответ высокопоставленного сотрудника администрации США на вопрос о том, просил ли Байден возобновить переговоры о ядерной стабильности.

Ранее во вторник Белый дом сообщил, что Байден и Си Цзиньпин в ходе виртуального саммита обсудили сложные двусторонние отношения, а также общие интересы и вызывающие разногласие темы. Лидеры, в частности, обсудили вопросы торговли и экономики.

Президент США отметил важность "свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона".

Согласно заявлению американской администрации, переговоры лидеров также затрагивали сферы совпадения и расхождения интересов США и КНР. В Белом доме отметили, что президент США и председатель КНР в ходе саммита обменялись взглядами на темы международной политики. В заявлении подчеркивается, что США продолжают придерживаться политики "одного Китая".

В документе также говорится, что стороны обсудили пути продолжения переговоров по ряду вопросов, со своей стороны американский лидер подчеркнул важность предметных и конкретных переговоров.

Онлайн-встреча двух лидеров длилась около 3,5 часов.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, КИТАЙ, СТРАТСТАБИЛЬНОСТЬ, ПЕРЕГОВОРЫ


Похожие новости


Встреча Си Цзиньпина и Байдена завершилась, она продолжалась 3,5 часа Си Цзиньпин призвал Байдена к мирному сосуществованию и сотрудничеству Конкуренция между США и Китаем не должна перерасти в конфликт - Байден Китай может превзойти РФ и США по военной мощи, считает американский военачальник Угроза со стороны Китая возрастает с каждым днем - глава администрации Тайваня Китай, Россия и весь мир знают, что в США самая мощная армия - Байден

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2021
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]