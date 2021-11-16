Главы минобороны Азербайджана и РФ обсудили обстановку на армяно-азербайджанской границе

Обстановку на армяно-азербайджанской границе обсудили главы Минобороны Азербайджана и России Закир Гасанов и Сергей Шойгу, сообщает минобороны Азербайджана.

В ходе телефонного разговора министр обороны Азербайджана заявил, что провокация Армении на государственных границах Азербайджана решительно предотвращена.

В свою очередь Шойгу заявил о готовности содействовать прекращению боевых действий и стабилизации ситуации.

Б.Рустамбеков