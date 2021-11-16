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Дальнее зарубежье 16.11.2021 21:51

НАТО готово реагировать на изменения ситуации на границе Белоруссии и стран альянса - Минобороны Литвы

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас после встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом заявил, что альянс готов реагировать на миграционный кризис на границе Евросоюза, сообщает Минобороны Литвы.

По данным ведомства, на встрече во вторник Анушаускас и Столтенберг обменялись информацией и мнениями о действиях Белоруссии в контексте кризиса с нелегальной миграцией, а также о политических решениях Литвы и о необходимости для стран ЕС увеличивать расходы на оборону, чтобы иметь надлежащие мощности в этой сфере.

"Во время встречи с Анушаускасом генсек НАТО подчеркнул значение солидарности стран НАТО и заверил, что Альянс и впредь будет проявлять бдительность и реагировать на изменяющиеся обстоятельства на границе Беларуси и стран НАТО", - сообщает Минобороны.

Анушаускас на встрече также подчеркнул важность поддержки Украины.

"Давление России на Украину не может оставаться без ответа. Мы видим связь между белорусским и украинским кризисами. Оценивать роль России в Беларуси нам следует в более широкой долгосрочной перспективе. В военном смысле Беларусь уже является интегральной частью России", - приведены в сообщении слова министра.

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Тэги: ЛИТВА, МИНОБОРОНЫ, НАТО, МИГРАНТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]