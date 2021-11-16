Министры обороны Азербайджана и Турции обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе

Состоялся телефонный разговор между главами минобороны Азербайджана и Турции Закиром Гасановым и Хулуси Акаром, сообщает минобороны Азербайджана.

В ходе разговора министр обороны Азербайджана проинформировал своего коллегу о сложившейся ситуации и заявил, что провокация Армении решительно предотвращена.

В свою очередь Акар заявил, что Турция сегодня, как и всегда, находится рядом с Азербайджаном.

Б.Рустамбеков