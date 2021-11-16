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Оборона 16.11.2021 20:42

Министры обороны Азербайджана и Турции обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе

Состоялся телефонный разговор между главами минобороны Азербайджана и Турции Закиром Гасановым и Хулуси Акаром, сообщает минобороны Азербайджана.

В ходе разговора министр обороны Азербайджана проинформировал своего коллегу о сложившейся ситуации и заявил, что провокация Армении решительно предотвращена.

В свою очередь Акар заявил, что Турция сегодня, как и всегда, находится рядом с Азербайджаном.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ТУРЦИЯ, МИНОБОРОНЫ, РАЗГОВОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]