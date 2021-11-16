Россия находится в контакте с Арменией и Азербайджаном для скорейшего перевода ситуации в мирное русло - МИД РФ

Российская сторона контактирует с Баку и Ереваном для скорейшей деэскалации ситуации на армяно-азербайджанской границе, заявили во вторник в МИД России.
"Находимся в контакте со сторонами для скорейшего перевода ситуации в мирное русло", - сообщили в МИД РФ.
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