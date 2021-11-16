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Регион 16.11.2021 21:03

Секретариат ОДКБ не получал никаких обращений от Еревана - пресс-служба

Секретариат ОДКБ не получал официальных обращений от армянской стороны по поводу напряженной ситуации в регионе, сообщила пресс-служба организации.

"В ОДКБ внимательно следят за ситуацией на границе. Официально в секретариат никаких обращений от армянской стороны не поступало", - отметили в пресс-службе во вторник.

"Считаем, что конфликт должен разрешаться только мирным политико-дипломатическим путем", - подчеркнули в ОДКБ.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ОДКБ, АРМЕНИЯ, ЗАЯВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]