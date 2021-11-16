Секретариат ОДКБ не получал никаких обращений от Еревана - пресс-служба

Секретариат ОДКБ не получал официальных обращений от армянской стороны по поводу напряженной ситуации в регионе, сообщила пресс-служба организации.

"В ОДКБ внимательно следят за ситуацией на границе. Официально в секретариат никаких обращений от армянской стороны не поступало", - отметили в пресс-службе во вторник.

"Считаем, что конфликт должен разрешаться только мирным политико-дипломатическим путем", - подчеркнули в ОДКБ.