Пашинян позвонил Путину

Президент России Владимир Путин и премьер Армении Никол Пашинян в телефонном разговоре обсудили ситуацию, сложившуюся после ряда инцидентов на армяно-азербайджанской границе, сообщила во вторник пресс-служба Кремля.

"Условлено продолжить контакты на этот счет", - сообщает пресс-служба.

Согласно сообщению, разговор состоялся по инициативе армянской стороны.