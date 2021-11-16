Американцы планируют потратить $997,73 на покупки в праздники

Американцы в среднем планируют потратить $997,73 на подарки, рождественские покупки и другие неподарочные товары для себя и членов своих семей в период рождественских праздников, показали данные ежегодного опроса Национальной федерации розничной торговли (NRF).
Несмотря на сохраняющиеся проблемы в глобальных цепочках поставок, показатель оказался наравне с прошлогодним уровнем, но ниже допандемийного 2019 года, когда потребители планировали в среднем тратить $1,047 тыс.
В то же время, в этом году 90% взрослых американцев планируют отмечать предстоящие праздники, включая Рождество, Хануку и Кванзау (афроамериканский фестиваль, длящийся с 26 декабря по 1 января - прим. ИФ). В прошлом году об этом сообщили 87% опрошенных американцев.
Также как и в прошлом году, в приоритете у американцев стоят траты на подарки для членов семьи и друзей и на праздничные товары такие, как продукты питания и украшения для дома. При этом, поскольку многие продолжают работать из дома, американцы менее склонны к покупке подарков для своих коллег.
На непраздничные товары потребители в среднем планируют потратить $118,41, хотя 47% опрошенных заявили, что собираются активно пользоваться рождественскими скидками и распродажами. Для сравнения: в 2019 году 60% опрошенных заявили об этом же, а средние траты на эти товары составляли тогда $162,02.
Половина (49%) опрошенных начали покупки и поиски подарков в октябре или раньше. 47% из них сообщили, что они хотели избежать стресса покупок в последнюю минуту, и 36% не захотели упустить некоторые важные рождественские товары.
Почти половина (47%) опрошенных обеспокоены трудностями в поиске товаров из-за проблем с поставками. Наиболее тяжело, по их мнению, найти электронику (44%), одежду (40%) и игрушки (28%).
Американцы по-прежнему отдают предпочтение онлайн покупкам. Об этом сообщили 57% опрошенных. Среди других популярных мест для праздничного шопинга супермаркеты (47%), дисконт центры (44%), продуктовые магазины (43%), магазины одежды и украшений (30%).
Опрос проводился в период с 1 по 10 октября. В нем приняли участие 7,921 тыс. человек.
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