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Дальнее зарубежье 17.11.2021 15:29

Представители Японии и США договорились работать над урегулированием разногласий по пошлинам на сталь и алюминий

Торговый представитель США Кэтрин Тай и министр экономики и промышленности Японии Коичи Хагиуда в среду договорились работать над тем, чтобы урегулировать разногласия из-за пошлин на импорт стали и алюминия из Японии, сообщает агентство Associated Press.

Согласно заявлению японской стороны, на переговорах в среду в Японии они подтвердили "планы проведения переговоров для решения вопроса пошлин и проблемы избыточного объема производства в мире".

На этой неделе в Японии прошли переговоры министров промышленности Японии и США.

Ранее США завершили аналогичный спор с ЕС, теперь на территорию США разрешен беспошлинный ввоз определенного количества европейской стали и алюминия.

С 2018 года США вводили дополнительные пошлины в размере 25% на импорт стали и 10% на импорт алюминия из-за заявлений о потенциальных рисках для национальной безопасности в рамках внешней и торговой политики экс-президента Дональда Трампа "Америка прежде всего".

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Тэги: ЯПОНИЯ, США, ПОШЛИНЫ, РАЗНОГЛАСИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]