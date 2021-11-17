Представители Японии и США договорились работать над урегулированием разногласий по пошлинам на сталь и алюминий

Торговый представитель США Кэтрин Тай и министр экономики и промышленности Японии Коичи Хагиуда в среду договорились работать над тем, чтобы урегулировать разногласия из-за пошлин на импорт стали и алюминия из Японии, сообщает агентство Associated Press.
Согласно заявлению японской стороны, на переговорах в среду в Японии они подтвердили "планы проведения переговоров для решения вопроса пошлин и проблемы избыточного объема производства в мире".
На этой неделе в Японии прошли переговоры министров промышленности Японии и США.
Ранее США завершили аналогичный спор с ЕС, теперь на территорию США разрешен беспошлинный ввоз определенного количества европейской стали и алюминия.
С 2018 года США вводили дополнительные пошлины в размере 25% на импорт стали и 10% на импорт алюминия из-за заявлений о потенциальных рисках для национальной безопасности в рамках внешней и торговой политики экс-президента Дональда Трампа "Америка прежде всего".
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