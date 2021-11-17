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Дальнее зарубежье 17.11.2021 16:02

Генсек ОДКБ заявляет о возможном крахе экономики Афганистана

Афганистан в ближайшей перспективе может столкнуться с крахом экономики, заявил генсек ОДКБ Станислав Зась.

"Уже в ближайшей перспективе велика вероятность наступления в Афганистане полного краха экономики, социальной сферы и возникновения гуманитарной катастрофы. В этом случае возможно усиление внутреннего вооруженного противостояния в Афганистане, активизация деятельности террористических формирований и расширение наркопроизводства", - сказал Зась в среду в ходе девятой встречи секретарей советов безопасности государств - участников СНГ.

По его словам, всё это несомненно затронет безопасность всех стран региона, и, по его мнению, обстановка в Центральной Азии после смены власти в Афганистане остается "сложной, напряженной и малопредсказуемой".

"Внесенные в повестку дня сегодняшней встречи такие проблемы, как угрозы, исходящие с территории Афганистана, биобезопасность, незаконная миграция и использование информационных технологий в преступных целях чрезвычайно важны и актуальны и для Организации Договора о коллективной безопасности", - отметил Зась.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ОДКБ, АФГАНИСТАН, СИТУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]