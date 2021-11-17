Генсек ОДКБ заявляет о возможном крахе экономики Афганистана

Афганистан в ближайшей перспективе может столкнуться с крахом экономики, заявил генсек ОДКБ Станислав Зась.

"Уже в ближайшей перспективе велика вероятность наступления в Афганистане полного краха экономики, социальной сферы и возникновения гуманитарной катастрофы. В этом случае возможно усиление внутреннего вооруженного противостояния в Афганистане, активизация деятельности террористических формирований и расширение наркопроизводства", - сказал Зась в среду в ходе девятой встречи секретарей советов безопасности государств - участников СНГ.

По его словам, всё это несомненно затронет безопасность всех стран региона, и, по его мнению, обстановка в Центральной Азии после смены власти в Афганистане остается "сложной, напряженной и малопредсказуемой".

"Внесенные в повестку дня сегодняшней встречи такие проблемы, как угрозы, исходящие с территории Афганистана, биобезопасность, незаконная миграция и использование информационных технологий в преступных целях чрезвычайно важны и актуальны и для Организации Договора о коллективной безопасности", - отметил Зась.