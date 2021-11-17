Полиция Польши зафиксировали более 160 попыток нелегалов пересечь границу, девять пограничников ранены

Полиция Польши за сутки зафиксировала не менее 161 попытки со стороны мигрантов нелегально пересечь границу ЕС, двое из них пытались попасть на территорию страны силой, а девять пограничников получили ранения в результате беспорядков, сообщают европейские СМИ со ссылкой на заявление полиции Подляского воеводства.
Накануне польское оборонное ведомство сообщало о том, что мигранты бросали в пограничников и размещенных вдоль границы с Белоруссией военных камни.
Между тем, в парламенте Польши в среду будут обсуждать законопроект, ужесточающий ограничения на доступ и передвижение в приграничной зоне для нерезидентов этой территории.
Со 2 сентября в 187 муниципалитетах близ границы действует режим чрезвычайного положения, ограничивающий доступ нерезидентов на эти территории, включая журналистов и правозащитников. Этот режим был продлен и действует до сих пор.
В этом году, по данным властей Польши, мигранты совершили более 32 тыс. попыток пересечь территорию страны из Белоруссии, более 2 тыс. мигрантов размещены в различных лагерях вдоль границы.
В настоящее время Польша начала строительство пограничной стены и планирует завершить его примерно за полгода. На некоторых участках границы уже установлены заграждения, которые мигранты пытаются прорвать.
Особенно ситуация обострилась в начале ноября.
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