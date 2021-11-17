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Регион 17.11.2021 15:28

Руденко и Клаар обсудили обострение на армяно-азербайджанской границе

Замминистра иностранных дел России Андрей Руденко обсудил со спецпредставителем ЕС по Южному Кавказу Тойво Клааром обострение на отдельных участках армяно-азербайджанской границы.

«Руденко и Клаар выразили обеспокоенность имевшими место вооруженными столкновениями. Была подчеркнута императивность проявления со стороны Баку и Еревана сдержанности, решения всех проблем исключительно политико-дипломатическими методами», - сообщает МИД России.

Как сообщалось ранее, ВС Армении накануне предприняли широкомасштабную военную провокацию против азербайджанских военных на границе. "Подразделения ВС Армении совершили широкомасштабную военную провокацию. С целью захвата высот, находящихся на государственной границе и получения более выгодных позиций для достижения военного преимущества подразделения ВС Армении 16 ноября в 11.00 провели военную операцию", - сообщило министерство обороны.

По информации Минобороны, для предотвращения боевой активности подразделений ВС Армении, силы ВС Азербайджана провели неотложную операцию. "Сначала были ограничены передвижения противника и нанесен ущерб силам и средствам. В результате решительных мер армянские военные были разоружены и взяты в плен. Также захвачено большое количество трофеев в виде различного вооружения и боеприпасов", - отмечало ведомство.

По данным Минобороны Азербайджана, в ходе боев погибли 7 военнослужащих, еще 10 военных получили ранения.

По данным Минобороны Армении, с армянской стороны погиб один человек, 13 человек попали в плен, с 24 военными потеряна связь. Данных о числе раненных армянская сторона не приводит.

Э.Шафиев

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ЕС, ОБСУЖДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]