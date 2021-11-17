Азербайджан в январе-сентябре сократил импорт пшеницы на 29%, экспорт фруктов - увеличил на 34%

Импорт пшеницы в Азербайджан в январе-сентябре 2021 года составил 689,7 тыс. тонн, что на 28,8% меньше показателя 9 месяцев 2020 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомстате.
Согласно данным статистики, общая стоимость импортированной в республику пшеницы составила $182 млн 729 тыс. (спад на 11,4%).
За отчетный период в Азербайджан также импортировано 255,4 тыс. тонн сахара сырца и сахара (рост на 3,4%) на сумму $120 млн 158,3 тыс. (рост на 42.7%), растительных масел – 93,88 тыс. тонн (спад на 7,5%) на сумму $129 млн 273,2 тыс. (рост на 45,4%), чая – 10,88 тыс. тонн (рост на 5,3%) на сумму $47 млн 49,9 тыс. (рост на 11,5%), сливочного масла, прочих масел из молока и пасты – 11,237 тыс. тонн (спад на 11,6%) на сумму $57 млн 466,4 тыс. (спад на 8,4%).
Наряду с этим, в январе-сентябре в Азербайджан импортировано 4,16 тыс. тонн мяса крупного рогатого скота (спад на 43,2%) на сумму $16 млн 59,9 тыс. (спад на 41,9%), мяса птицы и продукции из нее – 20,724 тыс. тонн (спад на 10,1%) на сумму $26 млн 979,4 тыс. (рост на 0,5%).
Фруктов за отчетный период в республику ввезено 92,03 тыс. тонн (спад на 11,1%) на сумму $86 млн 563,9 тыс. (рост на 1,4%), овощей – 30,409 тыс. тонн (рост на 39,2%) на $15 млн 649,1 тыс. (рост на 24,8%), картофеля – 124,3 тыс. тонн (рост на 19,2%) на $31 млн 163,4 тыс. (рост на 10,6%).
В январе-сентябре из Азербайджана на экспорт отправлено 143,5 тыс. тонн овощей (спад на 20,8%) на сумму $142 млн 930,2 тыс. (спад на 21%), фруктов – 174 тыс. тонн (рост на 34,3%) на $209 млн 592,1 тыс. (рост на 13,9%), картофеля – 91,834 тыс. тонн (рост на 12,9%) на $39 млн 855,5 тыс. (рост на 18,1%).
Кроме этого, из Азербайджана экспортировано 49,625 тыс. тонн сахара (рост в 1,7 раза) на сумму $26 млн 57,1 тыс. (рост в 2,1 раза), растительных масел – 8,579 тыс. тонн (спад на 14,2%) на сумму $11 млн 61,8 тыс. (рост на 30,7%).
Также за отчетный период Азербайджан экспортировал 9,179 тыс. тонн фруктовых и овощных соков (рост на 11,9%) на сумму $11 млн 176,7 тыс. (спад на 2,3%), натуральных виноградных вин и виноградного сусла – 154,1 тыс. декалитра (спад на 7,7%) на сумму $2 млн 552,7 тыс. (спад на 8,3%), фруктовых и овощных консервов – 5,844 тыс. тонн (рост на 17,4%) на сумму $6 млн 192,8 тыс. (рост на 8,1%), табака – 2,715 тыс. тонн (спад на 20,2%) на сумму $6 млн 900,5 тыс. (спад на 17,6%).
Б.Рустамбеков
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