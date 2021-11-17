Номинальные денежные доходы населения Азербайджана за 10 месяцев увеличились на 2,4%

Номинальные денежные доходы населения Азербайджана в январе-октябре 2021 года составили 47 млрд 259,8 млн манатов, что на 2,4% больше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомстате.
Среднегодовая инфляция в Азербайджане в отчетный период составила 5,7%.
Согласно данным статистики, номинальные денежные доходы на душу населения в январе-октябре текущего года увеличились на 2% - до 4 тыс. 718,8 манат.
После уплаты всех налогов и прочих обязательных платежей в распоряжении населения остались доходы в размере 42 млрд 394,6 млн манатов, что на 1,7% больше показателя за январь-октябрь 2020 года.
Номинальные денежные доходы населения в 2020 году сократились на 1,8%.
Х.Насирзаде
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