Номинальные денежные доходы населения Азербайджана за 10 месяцев увеличились на 2,4%

Номинальные денежные доходы населения Азербайджана в январе-октябре 2021 года составили 47 млрд 259,8 млн манатов, что на 2,4% больше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомстате.

Среднегодовая инфляция в Азербайджане в отчетный период составила 5,7%.

Согласно данным статистики, номинальные денежные доходы на душу населения в январе-октябре текущего года увеличились на 2% - до 4 тыс. 718,8 манат.

После уплаты всех налогов и прочих обязательных платежей в распоряжении населения остались доходы в размере 42 млрд 394,6 млн манатов, что на 1,7% больше показателя за январь-октябрь 2020 года.

Номинальные денежные доходы населения в 2020 году сократились на 1,8%.

Х.Насирзаде