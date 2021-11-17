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ТЭК 17.11.2021 15:52

Нефть дешевеет более чем на 1%

Цены на нефть эталонных марок продолжают снижаться в ходе дневных торгов в среду. На рынок оказывает влияние чуть ранее опубликованные неофициальные данные о запасах нефти в США.

Данные Американского института нефти (API) показали падение запасов бензина на неделе, завершившейся 12 ноября, на 2,8 млн баррелей. Аналитики в среднем ожидали увеличения на 600 тыс. баррелей. В то же время запасы нефти в стране за неделю выросли на 655 тыс. баррелей, что оказалось меньше прогнозов аналитиков, ожидавших увеличения на 1,4 млн баррелей.

Официальные данные о запасах энергоносителей в США будут обнародованы министерством энергетики страны в среду в 19:30.

Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозируют недельное снижение запасов нефти в США на 2,5 млн баррелей, бензина - на 100 тыс. баррелей, дистиллятов - на 1,3 млн баррелей.

Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:45 в среду составляет $81,49 за баррель, что на $0,94 (1,14%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $79,78 за баррель, что на $0,98 (1,21%) ниже итогового значения предыдущей сессии.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, ДЕНЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]