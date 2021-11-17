Второй за день взрыв прогремел в Кабуле

В афганской столице прогремел второй за день взрыв, сообщает информационное агентство Aamaj News.
На видео, обнародованном агентством на своем сайте, видна горящая машина. Другие подробности произошедшего не сообщаются. Перед этим агентство сообщило о подрыве микроавтобуса в районе Даштэ Барчи в западной части афганской столицы.
Подробности произошедшего не сообщались, однако, судя по фотографиям, опубликованным агентством с места событий, в результате взрыва имеются пострадавшие.
В социальных сетях сообщается как минимум о трех погибших.
Ни одна из действующих в стране вооруженных групп пока не взяла на себя ответственность за происходящее. Захватившее в августе Афганистан движение "Талибан" не комментировало произошедшее.
В понедельник в результате взрыва придорожной мины в район Котэ Санги в западной части Кабула были ранены двое мирных жителей. Перед этим, в субботу, в районе Даштэ Барчи была подорвана автомашина, по сведениям талибов погиб один мирный житель, двое получили ранения.
Однако информационное агентство Aamaj News сообщило о трёх жертвах, в том числе о смерти журналиста телекомпания "Ariana TV", а также сотрудника статистического агентства.
Ответственность за субботний взрыв в Кабуле взял на себя филиал запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство" - Велаят Хорасан" (запрещенная в России террористическая организация).
Западная часть афганской столицы, заселенная преимущественно хазарийцами-шиитами, неоднократно подвергалась нападению со стороны боевиков.
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