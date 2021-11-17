Очередная поддержка для предпринимателей от Yelo Bank

В рамках программы самозанятости Yelo Bank поддержал еще 4-х граждан, желающих открыть собственное дело. Как следствие, Банк предоставил гражданам необходимое оборудование для развития их бизнеса.
Из Лянкярана Мамедовой Гульшан, желающей быть портнихой, предоставили несколько специальных швейных машинок, Ганбарову Зауру – электрический станок и различное техническое оборудование, а Аскерову Эльчину - бройлерный инкубатор для ведения птицеводства. Из Сумгайыта оказали поддержку в реализации дела его мечты Рамину Алиеву, предоставив ему электроинструменты для ремонта автомобилей.
Отметим, что Программа самозанятости реализуется в соответствии с Меморандумом, подписанным между Министерством труда и социальной защиты населения, Центральным банком и Ассоциацией банков Азербайджана. Согласно условиям социальной программы, нашим гражданам, желающим заниматься индивидуальным предпринимательством и принадлежащим к уязвимым группам, предоставляется производственное или сервисное оборудование. Цель состоит в том, чтобы поддержать этих людей в создании небольших семейных или развитии уже существующих предприятий.
Yelo Bank понимает важность реализации подобных социальных проектов и всегда уделяет особое внимание социальным программам. Будучи одними из первых, присоединившихся к программе самозанятости, Банк и в будущем продолжит поддержку проекта.
Стоит отметить, что Yelo Bank также создал возможность для предпринимателей переводить микро бизнес кредиты напрямую на карту. Все, что вам для этого требуется сделать - один раз сходить в банк, получить карту и оформить кредит. Вам не нужно будет приходить в банк за очередной суммой кредита, средства будут переведены прямо на карту.
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Yelo Bank - яркий банкинг.
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