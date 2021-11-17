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Здравоохранение 17.11.2021 16:41

В Азербайджане незначительный прирост новых случаев заражения COVID-19, скончались 22 человека

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 2 тыс. 25 человек, человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 565 тыс. 965, сообщает в среду республиканский оперативный штаб.

Накануне сообщалось о 2 тыс. 15 случаях заражения.

За сутки от коронавирусной инфекции скончались 22 человека (накануне - 31). Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 7 тыс. 524 человека.

От COVID-19 вылечились 528 тыс. 105 человек, в том числе 2 тыс. 267 - за сутки.

В настоящее время на лечении и карантине находятся 30 тыс. 336 человек.

За сутки медики провели 12 тыс. 127 тестов на коронавирус против 13 тыс. 35 накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 5 млн 392 281 тестов на COVID-19.

Х.Насирзаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КОРОНАВИРУС, СТАТИСТИКА, ОПЕРШТАБ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]