В Азербайджане незначительный прирост новых случаев заражения COVID-19, скончались 22 человека

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 2 тыс. 25 человек, человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 565 тыс. 965, сообщает в среду республиканский оперативный штаб.
Накануне сообщалось о 2 тыс. 15 случаях заражения.
За сутки от коронавирусной инфекции скончались 22 человека (накануне - 31). Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 7 тыс. 524 человека.
От COVID-19 вылечились 528 тыс. 105 человек, в том числе 2 тыс. 267 - за сутки.
В настоящее время на лечении и карантине находятся 30 тыс. 336 человек.
За сутки медики провели 12 тыс. 127 тестов на коронавирус против 13 тыс. 35 накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 5 млн 392 281 тестов на COVID-19.
Х.Насирзаде
ЕС призывает Ереван и Баку заняться всеми нерешенными вопросами, в том числе - по поводу границы
Баку примет необходимые меры в ответ на действия Армении, угрожающие безопасности Азербайджана – Байрамов
Россия будет и дальше призывать Армению и Азербайджан к сдержанности - Песков
Баку и Тегеран обсудили перспективы сотрудничества в области транспорта
Россельхознадзор не пропустил в Россию 16,5 тонн томатов из Азербайджана
PSG Capital стала маркет-мейкером облигаций SOCAR на вторичном рынке БФБ
Azlahiye Inshaat подготовит проектную документацию центра DOST в Масаллы
ИВ Гобустана направит свыше 590 тыс. манатов на капремонт городских дорог
ИВ Гейчая направит 630 тыс. манатов на ремонт городских дорог
Турция призывает Армению отказаться от военных провокаций в отношении Азербайджана - Чавушоглу
Представитель кабмина ФРГ не смог объяснить, зачем Меркель после окончания полномочий канцлера будет девять сотрудников
Секретари Совбезов РФ и Армении встретились в Москве на фоне обострения ситуации на границе Армении и Азербайджана
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Очередная поддержка для предпринимателей от Yelo Bank
Президентская стипендиатка: «Я много и усердно занималась, чтобы поступить в Бакинскую высшую школу нефти»
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
Азербайджану приходится рассчитывать исключительно на себя в борьбе с трансграничным наркотрафиком из Ирана – российский эксперт
Мировые СМИ, как ни в чем не бывало, продолжают ссылаться на армянские источники и ньюсмейкеров, позабыв их 44-дневное фейкометство – политолог