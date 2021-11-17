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АПК 17.11.2021 16:49

Россельхознадзор не пропустил в Россию 16,5 тонн томатов из Азербайджана

Россельхознадзор (РСХН) не допустил к ввозу на территорию России товарную партию из Азербайджана с томатами, зараженными карантинными вредными объектами, сообщает Кавказское межрегиональное управление Россельхознадзора.

«Кавказским межрегиональным управлением Россельхознадзора на складе временного хранения СВХ «ВИАДУК» в ходе карантинного фитосанитарного контроля при досмотре партии томатов весом 16,5 т, прибывшей из Азербайджанской Республики, был выявлен карантинный для Российской Федерации объект – вирус коричневой морщинистости плодов томата (Tomato brown rugose fruit virus)», - говорится в информации ведомства, сообщает «Интерфакс-Азербайджан».

В информации отмечается, что на территории Республики Дагестан данный карантинный объект выявлен впервые.

По данным ведомства, владельцы грузов в соответствии с российским законодательством привлечены к административной ответственности за нарушение закона "О карантине растений".

Груз возвращен обратно в Азербайджан.

Э.Шафиев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР, КАРАНТИН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]