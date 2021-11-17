Россельхознадзор не пропустил в Россию 16,5 тонн томатов из Азербайджана

Россельхознадзор (РСХН) не допустил к ввозу на территорию России товарную партию из Азербайджана с томатами, зараженными карантинными вредными объектами, сообщает Кавказское межрегиональное управление Россельхознадзора.
«Кавказским межрегиональным управлением Россельхознадзора на складе временного хранения СВХ «ВИАДУК» в ходе карантинного фитосанитарного контроля при досмотре партии томатов весом 16,5 т, прибывшей из Азербайджанской Республики, был выявлен карантинный для Российской Федерации объект – вирус коричневой морщинистости плодов томата (Tomato brown rugose fruit virus)», - говорится в информации ведомства, сообщает «Интерфакс-Азербайджан».
В информации отмечается, что на территории Республики Дагестан данный карантинный объект выявлен впервые.
По данным ведомства, владельцы грузов в соответствии с российским законодательством привлечены к административной ответственности за нарушение закона "О карантине растений".
Груз возвращен обратно в Азербайджан.
Э.Шафиев
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