Вакцины нового поколения от COVID-19 должны стимулировать Т-клеточный иммунитет к инфекции

Ученые предлагают создать вакцины, стимулирующие Т-клеточный иммунитет к SARS-CoV-2, сообщает издание Сибирского отделения РАН "Наука из первых рук".

Т-клеточный иммунитет существует параллельно с гуморальным, который характеризуется выработкой специальных защитных белков - антител. Специфические Т-лимфоциты узнают и уничтожают клетки, инфицированные "знакомым" патогенным агентом, и обеспечивают более долговременную защиту, чем антитела.

При этом специфические "антикоронавирусные" Т-клетки в основном нацелены на белки, участвующие в процессе размножения (репликации) вирусных частиц, тогда как мишенью всех существующих вакцин от COVID-19 является, в первую очередь, спайковый белок.

Исследователи из Университетского колледжа Лондона и Госпиталя Святого Варфоломея (Великобритания), изучив иммунитет медицинских работников Лондона, начиная с первой волны заболевания, выяснили, что у некоторых людей, за все время наблюдения не имевших признаков COVID-19, с отрицательными результатами ПЦР и тестами на антитела к SARS-CoV-2, имеются Т-клетки памяти, специфичные по отношению к этому коронавирусу.

Такие люди могли перенести крайне слабую форму инфекции, признаки которой нельзя обнаружить стандартными тестами, однако специфичные Т-клетки при этом наработались.

Исследователи выяснили, что обнаруженные у британских медиков Т-клетки были нацелены на два конкретных белка репликации: РНК-полимеразу NSP12 - фермент, непосредственно осуществляющий синтез вирусной РНК, и ее "молекулу-помощника" NSP7.

"Авторы исследования считают, что вакцины нового поколения против COVID-19 должны быть нацелены на индукцию Т-клеточного иммунного ответа против белков репликации вируса, что не исключает "обычный" модуль для наработки антител против белка-шипа. Образовавшиеся в результате такой вакцинации специфические Т-клетки будут обеспечивать эффективную (не зависящую от мутаций вируса) и более длительную защиту", - говорится в публикации.

Не исключено, что такой подход позволит создать панкоронавирусную вакцину, которая будет защищать не только от разных вариантов SARS-CoV-2, но и от других, уже известных коронавирусов, а также новых, которые могут перейти к людям от животных.