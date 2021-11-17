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Это интересно 17.11.2021 23:18

Строительство крупнейшего в мире Леголенда началось в Шанхае

Строительство крупнейшего в мире Леголенда началось в Шанхае в среду, сообщает новостное агентство "Синьхуа" со ссылкой на местную администрацию.

Открытие тематического парка развлечений ожидается в 2024 году.

Парк будет возведен на территории площадью 318 тыс. квадратных метров в районе Цзиньшань на юго-западе Шанхая.

Legoland Shanghai Resort будет состоять из восьми тематических зон и сочетать элементы деталей конструктора "Лего" и китайской культуры. Объекты парка будут ориентированы на семьи с детьми в возрасте от двух до двенадцати лет. Также на территории парка будет расположен тематический отель на 250 номеров.

Общий объем инвестиций в проект оценивается в $550 млн, часть из которых будет выделена из государственных активов Китая.

Компания Lego, владельцем которой является датская Kirkbi A/S, демонстрирует стабильный рост на китайском рынке с момента ее прихода в страну более двух десятилетий назад. В настоящее время у компании два розничных магазина в Шанхае и один в Пекине.

"За последние несколько лет бренд LEGO расширил свое присутствие в Китае. Мы очень довольны результатами, которых нам удалось достичь", - отметил глава LEGO Brand Group Йорген Виг Кнудсторп.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]