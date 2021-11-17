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Здравоохранение 17.11.2021 20:56

В EMA начали рассмотрение заявки на регистрацию в ЕС вакцины от COVID-19 индийской компании Novavax

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) начало процесс ускоренного рассмотрения заявки индийской компании Novavax на регистрацию ее вакцины от коронавируса COVID-19.

"EMA приступило к оценке заявки на получение условного регистрационного удостоверения для вакцины от COVID-19 компании Novavax под названием Nuvaxovid. Оценка пройдет по ускоренному графику", - говорится в пресс-релизе EMA.

Условное регистрационное удостоверение - это временный документ, который предоставляют для медицинского препарата в случае, когда его преимущества для здоровья населения превышает риски при том, что для этого препарата все еще требуются дополнительные данные.

В документе EMA отмечается, что заключение по одобрению регистрации могут вынести в течение нескольких недель в случае, если полученные данные "достаточно надежные и полноценные для демонстрации эффективности, безопасности и качества вакцины".

В агентстве подчеркнули, что уже рассмотрели значительную часть данных о вакцине в рамках процесса изучение препарата, в том числе оценили данные лабораторных исследований, некоторую информацию о качестве вакцине и способе ее производства, а также данные о безопасности, иммуногенности и эффективности против COVID-19, полученных в ходе клинических испытаний среди взрослых.

В EMA распространят рекомендации о предоставлении условной регистрации для вакцины компании Novavax в случае, если эксперты агентства придут к выводу, что ее преимущества в защите от коронавируса перевешивают риски. Затем, как отмечается, Европейская комиссия ускорит процесс принятия решения в отношении предоставления соответствующего разрешения, которые будет действовать на территории всех государств-членов Евросоюза и Европейской экономической зоны.

Летом сообщалось, что вакцина Novavax на 90% эффективна против COVID-19, в том числе против его различных штаммов.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]