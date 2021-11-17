Власти Польши настаивают на своем обязательном участии в урегулировании кризиса на границе с Беларусью

Варшава не согласится ни с каким вариантом урегулирования миграционного кризиса на границе с Беларусью, который может быть обсужден или принят без ее участия, заявил в среду польский президент Анджей Дуда, комментируя переговоры канцлера ФРГ Ангелы Меркель с президентом БеларусиАлександром Лукашенко.
"Я донес до президента Германии (Франка-Вальтера Штайнмайера - ИФ), что Польша не признает никакого урегулирования по ситуации на границе с Беларусью, которое достигнуто поверх наших голов", - приводит агентство ЭФЭ слова Дуды на пресс-конференции в Черногории.
"Мы - суверенное государство, располагающее правом решать самостоятельно, и мы используем это право при любых ситуациях", - сказал он, комментируя телефонный разговор с президентом Германии.
Он повторил, что ответственность за кризис на границе с Беларусьюлежит на белорусских властях, которые "толкают мигрантов на границу, где и происходят беспорядки".
Дуда подчеркнул, что Польша обязана охранять внешние границы ЕС от незаконной миграции, отметив, что НАТО следовало бы обратить более пристальное внимание на происходящие события.
Ранее в среду представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт сообщил, что канцлер Германии Ангела Меркель в беседе с белорусским лидером Александром Лукашенко подчеркнула необходимость сотрудничества Беларусис Еврокомиссией и международными организациями для гуманитарного обеспечения мигрантов и их возвращения на родину.
"Во втором телефонном разговоре с Александром Лукашенко канцлер подчеркнула необходимость при поддержке Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) и Международной организации по миграции и в сотрудничестве с Еврокомиссией заняться гуманитарным обеспечением и возвращением на родину граждан, которые затронуты ситуацией", - сообщил Зайберт в Берлине в среду.
Острая фаза кризиса на белорусско-польской границе продолжается с начала прошлой недели, когда к границе, в надежде проникнуть на территорию ЕС, подошли несколько тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки.
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