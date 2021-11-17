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СНГ 17.11.2021 21:17

Россия и США ведут подготовку контактов на высшем уровне - Совбез РФ

Россия и США готовят контакты на высшем уровне, в рамках их подготовки состоялся телефонный разговор секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева и помощника президента США по национальной безопасности Джейкоба Салливана, сообщили в пресс-службе Совета безопасности РФ в среду.

"Переговоры прошли в конструктивном ключе и состоялись в рамках подготовки предстоящих контактов на высшем уровне", - говорится в сообщении.

"В ходе беседы Николай Патрушев и Джейкоб Салливан договорились о совместной работе над улучшением атмосферы российско-американских отношений и повышением доверия между двумя странами", - заявили в Совбезе РФ.

Ясности относительно времени и формата контакта РФ-США на высшем уровне нет, однако эта тема актуальна, заявил 11 ноября замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Любой контакт лидеров - это важнейшее событие в двусторонних отношениях, но с учётом роли, которую наши страны играют в мировых делах, это событие мирового значения. Поэтому любой контакт такого рода требует фундаментальной, глубокой подготовки", - сказал тогда Рябков, отвечая на вопрос "Интерфакса".

"Модальности, сроки, место и так далее - это производное от того, как идёт подготовка. Пока ясности в отношении того, когда и в каком формате такой контакт может состояться, у нас нет, но тема имеет актуальность", - сказал замглавы МИД РФ.

Газета "Коммерсант" ранее сообщила, что президенты РФ и США Владимир Путин и Джо Байден могут до конца этого года провести беседу в формате видеоконференцсвязи, а затем, в начале следующего - и личную встречу.

Путин и Байден провели переговоры в Женеве 16 июня.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]