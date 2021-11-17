Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9205 RUR   0.0232 GBR   2.2812 TRY   0.1631

Цена на нефть

16.11 $/bbl   WTI 80.76 -0.12 Brent 82.43 0.38

Погода в Баку

  ночь день

Транспорт и связь 17.11.2021 21:40

Поддерживаемые Ираном хакеры нацелились на важнейшие объекты инфраструктуры США - CNN

Хакеры, получающие поддержку от властей Ирана, проводят кибератаки против широкого спектра целей в сферах транспорта и здравоохранения США, сообщает в среду телеканал CNN со ссылкой на выводы спецслужб США, Великобритании и Австралии.

Соответствующее предупреждение распространили ФБР, Агентство по кибербезопасности и защите инфраструктуры США, Национальный центр кибербезопасности Великобритании и Австралийский центр кибербезопасности.

По данным CNN, спецслужбы пришли к выводу, что связанные с Ираном силы, в частности, прибегают к кибератакам с вымогательством. Хакеры используют пробелы в безопасности программного обеспечения, произведенного компаниями Microsoft и Fortinet, с целью получить доступ к IT-системам и блокировать их вплоть до получения выкупа.

CNN уточняет, что специалисты из частного сектора уже несколько месяцев предупреждали о причастности Ирана к кибератакам с вымогательством. Однако, по мнению этих экспертов, связанные с Ираном кибератаки против компаний в Израиле и в других странах преследуют скорее цель нарушить коммерческие операции этих организаций, а не получить выкуп.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2021
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]