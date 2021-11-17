Поддерживаемые Ираном хакеры нацелились на важнейшие объекты инфраструктуры США - CNN

Хакеры, получающие поддержку от властей Ирана, проводят кибератаки против широкого спектра целей в сферах транспорта и здравоохранения США, сообщает в среду телеканал CNN со ссылкой на выводы спецслужб США, Великобритании и Австралии.
Соответствующее предупреждение распространили ФБР, Агентство по кибербезопасности и защите инфраструктуры США, Национальный центр кибербезопасности Великобритании и Австралийский центр кибербезопасности.
По данным CNN, спецслужбы пришли к выводу, что связанные с Ираном силы, в частности, прибегают к кибератакам с вымогательством. Хакеры используют пробелы в безопасности программного обеспечения, произведенного компаниями Microsoft и Fortinet, с целью получить доступ к IT-системам и блокировать их вплоть до получения выкупа.
CNN уточняет, что специалисты из частного сектора уже несколько месяцев предупреждали о причастности Ирана к кибератакам с вымогательством. Однако, по мнению этих экспертов, связанные с Ираном кибератаки против компаний в Израиле и в других странах преследуют скорее цель нарушить коммерческие операции этих организаций, а не получить выкуп.
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