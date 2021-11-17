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СНГ 17.11.2021 21:07

Меркель в разговоре с Лукашенко подчеркнула необходимость работы с ЕК для помощи мигрантам и их возвращения на родину

Канцлер Германии Ангела Меркель в беседе с белорусским лидером Александром Лукашенко подчеркнула необходимость сотрудничества Беларусис Еврокомиссией и международными организациями для гуманитарного обеспечения мигрантов и их возвращения на родину, сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

"Во втором телефонном разговоре с Александром Лукашенко канцлер подчеркнула необходимость при поддержке Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) и Международной организации по миграции и в сотрудничестве с Еврокомиссией заняться гуманитарным обеспечением и возвращением на родину граждан, которые затронуты ситуацией", - сообщил Зайберт в Берлине в среду.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]