Меркель в разговоре с Лукашенко подчеркнула необходимость работы с ЕК для помощи мигрантам и их возвращения на родину

Канцлер Германии Ангела Меркель в беседе с белорусским лидером Александром Лукашенко подчеркнула необходимость сотрудничества Беларусис Еврокомиссией и международными организациями для гуманитарного обеспечения мигрантов и их возвращения на родину, сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

"Во втором телефонном разговоре с Александром Лукашенко канцлер подчеркнула необходимость при поддержке Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) и Международной организации по миграции и в сотрудничестве с Еврокомиссией заняться гуманитарным обеспечением и возвращением на родину граждан, которые затронуты ситуацией", - сообщил Зайберт в Берлине в среду.