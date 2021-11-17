Украина предлагает Европе создать на базе собственных ПХГ международный газовый фонд - Минэнерго

Украина предлагает европейским партнерам создать общий международный газовый фонд на базе собственных подземных хранилищ газа (ПХГ), сообщает Минэнерго в среду со ссылкой на выступление министра Германа Галущенко в ходе онлайн-дискуссии Talks Geopolitics, организованной Центром европейской политики (EPC).
"Должен быть сформирован газовый запас, который будет храниться в украинских газохранилищах, а участники Фонда будут иметь доступ к газовому запасу в кризисных ситуациях", - описывается предложение Украины в документе.
Создание фонда предусматривается в рамках предложенной Украиной концепции регионального партнерства по энергетической безопасности (Regional energy security partnership, RESP) в среднесрочной перспективе.
Концепция также предусматривает обеспечение дополнительных потоков газа в район Баумгартена по украинскому маршруту предстоящей зимой, а также разработку коммерчески привлекательных условий для доставки газа из дополнительных источников в район Баумгартена, в частности, для заполнения резервных хранилищ, в более долгосрочном периоде, указано в пресс-релизе.
"Мы предложили обеспечить дополнительные потоки газа в Европу. Кроме того, мы готовы предоставить скидку на тарифы нашего оператора ГТС. И уверены, что это один из эффективных методов преодоления энергетического кризиса и дефицита газа в хранилищах Европы", - отметил Галущенко.
По его мнению, объединение усилий Украины и Европы поможет "также создать гибкий и удобный для потребителей рынок, который не сможет являться предметом манипуляций".
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