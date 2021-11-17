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ТЭК 17.11.2021 21:51

Украина предлагает Европе создать на базе собственных ПХГ международный газовый фонд - Минэнерго

Украина предлагает европейским партнерам создать общий международный газовый фонд на базе собственных подземных хранилищ газа (ПХГ), сообщает Минэнерго в среду со ссылкой на выступление министра Германа Галущенко в ходе онлайн-дискуссии Talks Geopolitics, организованной Центром европейской политики (EPC).

"Должен быть сформирован газовый запас, который будет храниться в украинских газохранилищах, а участники Фонда будут иметь доступ к газовому запасу в кризисных ситуациях", - описывается предложение Украины в документе.

Создание фонда предусматривается в рамках предложенной Украиной концепции регионального партнерства по энергетической безопасности (Regional energy security partnership, RESP) в среднесрочной перспективе.

Концепция также предусматривает обеспечение дополнительных потоков газа в район Баумгартена по украинскому маршруту предстоящей зимой, а также разработку коммерчески привлекательных условий для доставки газа из дополнительных источников в район Баумгартена, в частности, для заполнения резервных хранилищ, в более долгосрочном периоде, указано в пресс-релизе.

"Мы предложили обеспечить дополнительные потоки газа в Европу. Кроме того, мы готовы предоставить скидку на тарифы нашего оператора ГТС. И уверены, что это один из эффективных методов преодоления энергетического кризиса и дефицита газа в хранилищах Европы", - отметил Галущенко.

По его мнению, объединение усилий Украины и Европы поможет "также создать гибкий и удобный для потребителей рынок, который не сможет являться предметом манипуляций".

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]