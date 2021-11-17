У мигрантов с белорусско-польской границы почти нет шансов получить убежище в ЕС - эксперты

Большая часть мигрантов, находящихся в настоящее время на границе между Беларусьюи Польшей и стремящихся попасть на территорию Германии, де-факто имеют нулевые шансы получить статус беженца в Евросоюзе, считают эксперты Института Европы РАН.

"В соответствии с правилами ЕС иностранец, который хочет просить убежища в ЕС, должен сделать это в первой стране, через которую он въехал в Евросоюз. Так как большинство мигрантов конечной точкой своего маршрута декларируют Германию, количество запросов на предоставление убежища в Польше ничтожномало", - к такому выводу пришли эксперты отдела Центральной и Восточной Европы института Европы РАН Любовь Шишелина и Анджей Габарта в совместной аналитической статье, опубликованной в среду на официальном сайте Российского совета по международным делам.

"Даже если мигрантам удастся добраться до их цели - Германии - и подать там заявление, их, скорее всего, "вернут" в Польшу (в 2020 году Германия так поступила с 3 тыс. человек). Исключения были сделаны лишь для небольшого числа лиц, как правило, по гуманитарным причинам, таким, как плохое состояние здоровья или разлучение с семьей в результате возвращения. А так как Белоруссия приостановила действие соглашения о ремиссии с ЕС, то все попавшие в Польшу мигранты автоматически станут головной болью для Варшавы", - отмечают аналитики.

Что касается "портрета мигранта", то, как отмечается в статье, среднестатистический мигрант - "достаточно обеспеченный, по меркам Ирака или Сирии, человек, который смог приобрести авиабилеты для всей своей семьи до столицы Беларуси, где все ее члены разместились на несколько дней в гостинице, далее их путь пролегал к белорусско-польской границе".

Эксперты также отмечают, что польское правительство пока не намерено начинать диалог с белорусской стороной. "К середине 2022 года власти Польши собираются построить вдоль сухопутной границы с Беларусью, протяжённость которой составляет 180 км, стальной забор с колючей проволокой, оснащённый электронными устройствами и камерами видеонаблюдения. Остальная часть государственной границы проходит по реке Буг, где пока ситуация более спокойная", - отмечают авторы статьи.