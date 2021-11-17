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17.11.2021 22:38

В Нидерландах не хватает тестов на COVID-19 на фоне вспышки заболевания

Органы здравоохранения Нидерландов сообщили в среду о нехватке тестов на COVID-19 на фоне осложнений с ростом заболеваемости.

"Мы столкнулись с максимумом наших возможностей", - цитирует The Guardian слова главы Национальной общественной службы здравоохранения Нидерландов Яапа Эйкелбома.

Между тем, полный курс вакцинации на данный момент в Нидерландах прошли примерно 85% населения страны.

Национальный институт здравоохранения и окружающей среды Нидерландов (RIVM) сообщил накануне о росте заболеваемости за последнюю неделю на 44% в сравнении с предыдущей и в частности указал на увеличение заболеваний среди детей в возрасте от четырех до 12 лет.

Вспышка заболеваний началась, когда в сентябре правительство отменило меры социального дистанцирования и другие ограничения.

Согласно данным статистического сайта Worldometers, с начала пандемии в Нидерландах было диагностировано свыше 2,3 млн заражений, более 18,8 тыс. пациентов с COVID-19 скончались, а более 2 млн человек - выздоровели.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]