Азербайджан избран членом Исполнительного совета ЮНЕСКО

Азербайджан вошел в состав членов Исполнительного совета ЮНЕСКО, говорится в сообщении Министерства иностранных дел Азербайджана.
"17 ноября в рамках продолжающейся 41-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО состоялись выборы в состав Исполнительного совета ЮНЕСКО на 2021-2025 гг. На выборах на одно из трех вакантных мест, выделенных для Восточно-Европейской группы, была выдвинута кандидатура Азербайджанской Республики. Выборы прошли в условиях напряженной конкуренции, Азербайджан набрал 143 голоса и стал членом Совета", - отмечается в сообщении.
В МИД также подчеркнули, что "поддержка кандидатуры нашей страны большим количеством государств является показателем оценки в глобальном масштабе того высокого внимания, которое уделяется Азербайджанской Республикой науке, образованию и культуре, охране культурного наследия".
"В период своего членства в Исполнительном совете ЮНЕСКО Азербайджан внесет ценный вклад в эффективное выполнение мандата ЮНЕСКО, особенно в развивающихся странах. МИД Азербайджана хотел бы воспользоваться возможностью, чтобы выразить благодарность всем государствам-членам ЮНЕСКО за их поддержку кандидатуры Азербайджанской Республики", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.
А.Салаева
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