Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9205 RUR   0.0232 GBR   2.2812 TRY   0.1631

Цена на нефть

16.11 $/bbl   WTI 80.76 -0.12 Brent 82.43 0.38

Погода в Баку

  ночь день

Культура 17.11.2021 22:19

Азербайджан избран членом Исполнительного совета ЮНЕСКО

Азербайджан вошел в состав членов Исполнительного совета ЮНЕСКО, говорится в сообщении Министерства иностранных дел Азербайджана.

"17 ноября в рамках продолжающейся 41-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО состоялись выборы в состав Исполнительного совета ЮНЕСКО на 2021-2025 гг. На выборах на одно из трех вакантных мест, выделенных для Восточно-Европейской группы, была выдвинута кандидатура Азербайджанской Республики. Выборы прошли в условиях напряженной конкуренции, Азербайджан набрал 143 голоса и стал членом Совета", - отмечается в сообщении.

В МИД также подчеркнули, что "поддержка кандидатуры нашей страны большим количеством государств является показателем оценки в глобальном масштабе того высокого внимания, которое уделяется Азербайджанской Республикой науке, образованию и культуре, охране культурного наследия".

"В период своего членства в Исполнительном совете ЮНЕСКО Азербайджан внесет ценный вклад в эффективное выполнение мандата ЮНЕСКО, особенно в развивающихся странах. МИД Азербайджана хотел бы воспользоваться возможностью, чтобы выразить благодарность всем государствам-членам ЮНЕСКО за их поддержку кандидатуры Азербайджанской Республики", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

А.Салаева

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2021
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]