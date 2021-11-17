Мигранты с белорусской стороны границы обосновались на новом месте, их число уменьшилось - погранслужба Польши

Мигранты с белорусской стороны на границе с Польшей покинули прежнее место и перешли на новое, информируют в среду польские пограничники.
"С белорусской стороны у КПП "Брузги" (с польской стороны - КПП "Кужницы" - ИФ) обосновывается группа мигрантов - это новый лагерь. На старом месте, в ста метрах чуть поодаль, все еще есть люди", - сообщают пограничники в Twitter.
"Всего в этом районе находятся примерно тысяча иностранцев, остальных забрали сотрудники белорусских служб", - отмечается в сообщении.
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