Мигранты с белорусской стороны границы обосновались на новом месте, их число уменьшилось - погранслужба Польши

Мигранты с белорусской стороны на границе с Польшей покинули прежнее место и перешли на новое, информируют в среду польские пограничники.

"С белорусской стороны у КПП "Брузги" (с польской стороны - КПП "Кужницы" - ИФ) обосновывается группа мигрантов - это новый лагерь. На старом месте, в ста метрах чуть поодаль, все еще есть люди", - сообщают пограничники в Twitter.

"Всего в этом районе находятся примерно тысяча иностранцев, остальных забрали сотрудники белорусских служб", - отмечается в сообщении.