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СНГ 17.11.2021 22:57

Президент Молдовы опровергла слухи о возможной отставке правительства

Об отставке молдавского правительства или премьер-министра Натальи Гаврилица речь не идет, заявила президент Молдовы Майя Санду в среду вечером в ходе передачи на телеканале JurnalTV.

"Это абсолютно не так, никто не собирается принести премьера в жертву. Наоборот - Наталия Гаврилица отлично разбирается, справляется со всеми задачами в очень сложной ситуации, когда Молдова сталкивается с множеством вызовов", - сказала Санду.

Она также подчеркнула, что "молдавского премьера уже знают и уважают на международном уровне". "Мы видели на этой неделе, как она представила в Лондоне инвестиционные возможности Молдовы, общалась с потенциальными инвесторами. Речь об отставке не идет - категорически заявляю", - сказала президент.

На этой неделе правительство Молдовы отметило 100дней со дня получения вотума доверия парламента. На фоне повышения тарифов на газ и цепной реакции роста цен в обществе стали обсуждать вопрос возможной отставки правительства.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]