Туркменистан ввел в строй крупный текстильный комплекс стоимостью $151 млн

Новый текстильный комплекс полного цикла введен в эксплуатацию на юге Туркменистана, стоимость строительства составила $151 млн.
"Сегодня при участии президента Гурбангулы Бердымухамедова состоялась церемония открытия нового современного текстильного комплекса в Ахалском велаяте", - сообщают в среду официальные СМИ страны.
Новый объект включает в себя несколько фабрик и способен ежегодно производить 3,3 тыс. тонн тонковолокнистой пряжи, 20 млн кв. метров тканей и 3,5 млн единиц готовых швейных изделий.
Продукцию комплекса планируется использовать как для удовлетворения потребностей внутреннего рынка, так и для экспорта.
На предприятии создано 1 тыс. 150 рабочих мест.
В августе 2021 года в Туркменистане был введен в строй аналогичный текстильный комплекс полного цикла. На реализацию проекта было направлено $147 млн.
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