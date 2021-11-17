Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9205 RUR   0.0232 GBR   2.2812 TRY   0.1631

Цена на нефть

16.11 $/bbl   WTI 80.76 -0.12 Brent 82.43 0.38

Погода в Баку

  ночь день

Бизнес и законодательство 17.11.2021 23:17

Туркменистан ввел в строй крупный текстильный комплекс стоимостью $151 млн

Новый текстильный комплекс полного цикла введен в эксплуатацию на юге Туркменистана, стоимость строительства составила $151 млн.

"Сегодня при участии президента Гурбангулы Бердымухамедова состоялась церемония открытия нового современного текстильного комплекса в Ахалском велаяте", - сообщают в среду официальные СМИ страны.

Новый объект включает в себя несколько фабрик и способен ежегодно производить 3,3 тыс. тонн тонковолокнистой пряжи, 20 млн кв. метров тканей и 3,5 млн единиц готовых швейных изделий.

Продукцию комплекса планируется использовать как для удовлетворения потребностей внутреннего рынка, так и для экспорта.

На предприятии создано 1 тыс. 150 рабочих мест.

В августе 2021 года в Туркменистане был введен в строй аналогичный текстильный комплекс полного цикла. На реализацию проекта было направлено $147 млн.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ТУРКМЕНИЯ, ТЕКСТИЛЬ, ФАБРИКА, ВВОД

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2021
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]