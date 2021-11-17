Туркменистан ввел в строй крупный текстильный комплекс стоимостью $151 млн

Новый текстильный комплекс полного цикла введен в эксплуатацию на юге Туркменистана, стоимость строительства составила $151 млн.

"Сегодня при участии президента Гурбангулы Бердымухамедова состоялась церемония открытия нового современного текстильного комплекса в Ахалском велаяте", - сообщают в среду официальные СМИ страны.

Новый объект включает в себя несколько фабрик и способен ежегодно производить 3,3 тыс. тонн тонковолокнистой пряжи, 20 млн кв. метров тканей и 3,5 млн единиц готовых швейных изделий.

Продукцию комплекса планируется использовать как для удовлетворения потребностей внутреннего рынка, так и для экспорта.

На предприятии создано 1 тыс. 150 рабочих мест.

В августе 2021 года в Туркменистане был введен в строй аналогичный текстильный комплекс полного цикла. На реализацию проекта было направлено $147 млн.