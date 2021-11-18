Песков: контакты Путина и Байдена ожидаются, даты пока не согласованы

Контакты президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена ожидаются, однако их точная дата пока не определена, сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Комментируя телефонный разговор секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева и помощника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана, Песков сказал: "Действительно, все это было в рамках подготовки ожидаемого контакта на высшем уровне".

"Пока конкретных согласованных прикидок по точным датам нет", - сказал он.