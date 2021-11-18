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СНГ 18.11.2021 14:21

Песков сообщил о подготовке визита Путина в Индию

В Кремле подтвердили подготовку визита президента РФ Владимира Путина в Индию, но точную дату обещали сообщить позднее.

В ходе общения с журналистами пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова попросили прокомментировать сообщения индийских СМИ о том, что главу российского государства ждут в этой стране 6 декабря.

"Действительно, на повестке дня есть подготовка к визиту президента Путина в Индию. Мы официальный анонс сделаем своевременно и сообщим вам точные даты", - отреагировал представитель Кремля.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, ИНДИЯ, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]