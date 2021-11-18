Песков сообщил о подготовке визита Путина в Индию

В Кремле подтвердили подготовку визита президента РФ Владимира Путина в Индию, но точную дату обещали сообщить позднее.
В ходе общения с журналистами пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова попросили прокомментировать сообщения индийских СМИ о том, что главу российского государства ждут в этой стране 6 декабря.
"Действительно, на повестке дня есть подготовка к визиту президента Путина в Индию. Мы официальный анонс сделаем своевременно и сообщим вам точные даты", - отреагировал представитель Кремля.
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