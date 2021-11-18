Талибы сообщили, что Германия выделит дополнительные 600 млн евро на гуманитарную помощь народу Афганистана

Заместители премьер-министра движения "Талибан" Абдул Гани Барадар и Абдул Салам Ханафи встретились в четверг в Кабуле со спецпредставителями Германии и Нидерландов по Афганистану и сопровождающей их делегацией, сообщил заместитель пресс-секретаря талибов Ахмадулла Васик в своем твиттере.
"Мы поддерживаем народ Афганистана, канцлер Германии недавно объявил о предоставлении 600 миллионов евро гуманитарной помощи Афганистану в дополнение к предыдущей помощи", - заявил спецпредставитель Германии, чьи слова приводит Васик в микроблоге.
В свою очередь Барадар, приветствуя делегацию, предоставил информацию о текущей ситуации, отметив, что заблокированные средства принадлежат народу Афганистана.
"Мы хотим, чтобы сообщество обратило внимание к ситуации в Афганистане, потому что, если бедность возрастет, ее негативные последствия коснутся всех", - отметил Барадар, которого цитирует заместитель пресс-секретаря движения в твиттер.
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