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Дальнее зарубежье 18.11.2021 15:29

Талибы сообщили, что Германия выделит дополнительные 600 млн евро на гуманитарную помощь народу Афганистана

Заместители премьер-министра движения "Талибан" Абдул Гани Барадар и Абдул Салам Ханафи встретились в четверг в Кабуле со спецпредставителями Германии и Нидерландов по Афганистану и сопровождающей их делегацией, сообщил заместитель пресс-секретаря талибов Ахмадулла Васик в своем твиттере.

"Мы поддерживаем народ Афганистана, канцлер Германии недавно объявил о предоставлении 600 миллионов евро гуманитарной помощи Афганистану в дополнение к предыдущей помощи", - заявил спецпредставитель Германии, чьи слова приводит Васик в микроблоге.

В свою очередь Барадар, приветствуя делегацию, предоставил информацию о текущей ситуации, отметив, что заблокированные средства принадлежат народу Афганистана.

"Мы хотим, чтобы сообщество обратило внимание к ситуации в Афганистане, потому что, если бедность возрастет, ее негативные последствия коснутся всех", - отметил Барадар, которого цитирует заместитель пресс-секретаря движения в твиттер.

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Тэги: АФГАНИСТАН, ГЕРМАНИЯ, ГУМПОМОЩЬ, ФИНАНСЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]