Баку и Брюссель обсудили участие финансовых институтов ЕС в восстановлении Карабаха

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов провел переговоры с и.о. главы Генерального директората ЕС по Европейской политике соседства и переговорам о расширении Мачье Поповским, сообщает МИД Азербайджана.

«Стороны обменялись мнениями по некоторым вопросам повестки дня сотрудничества между Азербайджаном и ЕС, в частности, по перспективам отношений в преддверии предстоящего саммита Восточного партнерства», - говорится в информации внешнеполитического ведомства.

Стороны также обсудили участие финансовых институтов ЕС в процессе восстановления и реконструкции освобожденных территорий Азербайджана.

Э.Шафиев