В Грузии стартовали совместные с Канадой командно-штабные учения

В Грузии в четверг стартовали совместные с Канадой многонациональные командно-штабные учения Maple Arch 21, сообщает пресс-служба грузинского министерства обороны.

"Целью учений является повышение взаимосовместимости между странами, принимающими в них участие, углубление связей в сфере обороны между странами-партнерами и еще большее сближение со стандартами НАТО в процессе планирования и осуществления миротворческих операций", - заявляют в оборонном ведомстве Грузии.

Как отмечают в пресс-службе, учения продлятся две недели, участие в них помимо грузинских и канадских военнослужащих примут военнослужащие Литвы, Украины, Польши и Турции.

Организованные министерством обороны Канады ежегодные учения MAPLE ARCH на территории Грузии пройдут впервые, добавили в грузинском оборонном ведомстве.

Церемония открытия учений состоялась на территории расположенного в окрестностях Тбилиси совместного с НАТО тренировочного и оценочного центра (JTEC).