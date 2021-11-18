В Грузии стартовали совместные с Канадой командно-штабные учения

В Грузии в четверг стартовали совместные с Канадой многонациональные командно-штабные учения Maple Arch 21, сообщает пресс-служба грузинского министерства обороны.
"Целью учений является повышение взаимосовместимости между странами, принимающими в них участие, углубление связей в сфере обороны между странами-партнерами и еще большее сближение со стандартами НАТО в процессе планирования и осуществления миротворческих операций", - заявляют в оборонном ведомстве Грузии.
Как отмечают в пресс-службе, учения продлятся две недели, участие в них помимо грузинских и канадских военнослужащих примут военнослужащие Литвы, Украины, Польши и Турции.
Организованные министерством обороны Канады ежегодные учения MAPLE ARCH на территории Грузии пройдут впервые, добавили в грузинском оборонном ведомстве.
Церемония открытия учений состоялась на территории расположенного в окрестностях Тбилиси совместного с НАТО тренировочного и оценочного центра (JTEC).
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