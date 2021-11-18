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Регион 18.11.2021 14:26

В Грузии стартовали совместные с Канадой командно-штабные учения

В Грузии в четверг стартовали совместные с Канадой многонациональные командно-штабные учения Maple Arch 21, сообщает пресс-служба грузинского министерства обороны.

"Целью учений является повышение взаимосовместимости между странами, принимающими в них участие, углубление связей в сфере обороны между странами-партнерами и еще большее сближение со стандартами НАТО в процессе планирования и осуществления миротворческих операций", - заявляют в оборонном ведомстве Грузии.

Как отмечают в пресс-службе, учения продлятся две недели, участие в них помимо грузинских и канадских военнослужащих примут военнослужащие Литвы, Украины, Польши и Турции.

Организованные министерством обороны Канады ежегодные учения MAPLE ARCH на территории Грузии пройдут впервые, добавили в грузинском оборонном ведомстве.

Церемония открытия учений состоялась на территории расположенного в окрестностях Тбилиси совместного с НАТО тренировочного и оценочного центра (JTEC).

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Тэги: ГРУЗИЯ, КАНАДА, УЧЕНИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]