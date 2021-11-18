Отношения Казахстана с РФ, КНР и странами Центральной Азии незыблемы - президент Токаев

Президент республики Касым-Жомарт Токаев заявил о незыблемости дружественных отношений своей страны с Россией, Китаем и государствами Центральной Азии.

"Незыблемыми являются дружественные отношения с нашими стратегическими партнерами - Россией, Китаем и государствами Центральной Азии", - сказал Токаев на расширенном заседании коллегии МИД Казахстана в четверг.

Глава государства добавил, что Казахстан установил стратегические связи с США и Европейским Союзом, которые являются "ведущими инвестиционными и торговыми партнерами нашей страны".

"Мы последовательно следуем принципам многосторонней прагматичной дипломатии", - отметил президент.