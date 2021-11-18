Глава МИД Азербайджана и председатель ОБСЕ обсудили ситуацию на азербайджано-армянской границе

Действующий председатель ОБСЕ Анн Линде в ходе телефонного разговора с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым в четверг призвала Ереван и Баку к деэскалации на азербайджано-армянской границе.

«Я призвала продолжать деэскалацию (между Арменией и Азербайджаном – ИФ), подтвердила поддержку процесса через сопредседателей Минской группы и моего личного представителя», - написала Линде в своем аккаунте в Twitter.

Э.Шафиев