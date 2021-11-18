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Это интересно 18.11.2021 14:53

Первый орбитальный полет корабля Starship состоится на ранее января 2022 года - Маск

Первый тестовый орбитальный полет космического корабля Starship, который разрабатывается для пилотируемых миссий на Луну и Марс, планируется осуществить в январе или феврале 2022 года, сообщил основатель компании-разработчика SpaceX Илон Маск.

"В январе или, может быть, в феврале", - сказал он в ходе видеоконференции заседания Совета по космическим исследованиям и Совета по физике и астрономии, которые входят в состав Национальных академий наук, инженерии и медицины США.

По его словам, в настоящее время завершено создание прототипа ракеты-носителя и орбитального корабля, а в ноябре будет закончено сооружение стартового комплекса.

Маск указал, что вслед за первым тестовым пуском прототипа последует целая серия следующих.

"Мы надеемся провести десять запусков в следующем году, - сказал он. - Может быть больше". При этом Маск не исключил, что могут быть неудачи, в том числе и с первым пуском.

В конце октября Маск заявлял, что первый орбитальный полет Starship может состояться уже в ноябре.

Многоразовая ракетная система состоит из космического корабля Ship 20 (или SN20) и носителя Super Heavy. Ее высота достигает 120 метров. Она выше любой другой ракеты, когда-либо созданной в мире. Носитель Super Heavy в два раза мощнее, чем создаваемая NASA для пилотируемых полетов на Луну тяжелая ракета Space Launch System.

Первый запуск будет проведен с создаваемой стартовой площадки компании SpaceX в Бока-Чика на юго-востоке штата Техас.

В рамках первого полета ракета выполнит один орбитальный облет вокруг Земли. Затем корабль SN20 совершит управляемое приводнение в Тихом океане вблизи Гавайских островов.

SpaceX ранее в этом году уже проводила испытания своих космических кораблей, создаваемых для полетов на Луну. Однако они были только суборбитальными тестами.

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Тэги: США, STARSHIP, ЗАПУСК, СРОКИ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]