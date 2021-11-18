Россельхознадзор в ноябре запретил ввоз более 50 тонн томатов из Азербайджана

Кавказским межрегиональным управлением Россельхознадзора с начала ноября проконтролирован ввоз 33 тыс. 481,4 т свежих овощей и фруктов.
«В ходе карантинного фитосанитарного контроля госинспекторами Управления не было допущено к ввозу на территорию Российской Федерации 6 товарных партий растениеводческой продукции (из Азербайджан и Ирана – ИФ), зараженных карантинными вредными объектами. В числе запретной оказались томаты (50,3 т) из Азербайджана», - сообщает управление.
Общий объем продукции, как передает «Интерфакс-Азербайджан», не попавшей на российский рынок, составил 96,2 т.
Основанием для задержания товарных партий стали лабораторные заключения Дагестанского филиала ФГБУ «ВНИИКР», подтвердившие факт выявления карантинных вредных объектов – коричневой морщинистости плодов томата (Tomato brown rugose fruit virus).
За нарушение ФЗ №206 «О карантине растений» владельцы грузов привлечены к административной ответственности по ст. 10.2 КоАП РФ. Грузы возвращены в страны-экспортеры (Азербайджан и Иран – ИФ).
Э.Шафиев
ВС Армении вновь обстреляли позиции азербайджанских военных на границе – Минобороны Азербайджана
Глава МИД Азербайджана и председатель ОБСЕ обсудили ситуацию на азербайджано-армянской границе
Баку и Брюссель обсудили участие финансовых институтов ЕС в восстановлении Карабаха
Первый орбитальный полет корабля Starship состоится на ранее января 2022 года - Маск
Ношение масок снижает заболеваемость коронавирусом на 53% - международное исследование
Число выявленных заражений COVID-19 в мире превысило 255 млн - университет Хопкинса
Azlahiye Inshaat подготовит проектную документацию центра DOST в Масаллы
ИВ Гобустана направит свыше 590 тыс. манатов на капремонт городских дорог
ИВ Гейчая направит 630 тыс. манатов на ремонт городских дорог
Талибы сообщили, что Германия выделит дополнительные 600 млн евро на гуманитарную помощь народу Афганистана
Отношения Казахстана с РФ, КНР и странами Центральной Азии незыблемы - президент Токаев
Песков: контакты Путина и Байдена ожидаются, даты пока не согласованы
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Банк Республика поддержал семьи шехидов и ветеранов в рамках программы самозанятости!
В Бакинской высшей школе нефти прошел национальный финал проекта ICESCO Accelerator
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
Азербайджану приходится рассчитывать исключительно на себя в борьбе с трансграничным наркотрафиком из Ирана – российский эксперт
Мировые СМИ, как ни в чем не бывало, продолжают ссылаться на армянские источники и ньюсмейкеров, позабыв их 44-дневное фейкометство – политолог