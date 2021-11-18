Россельхознадзор в ноябре запретил ввоз более 50 тонн томатов из Азербайджана

Кавказским межрегиональным управлением Россельхознадзора с начала ноября проконтролирован ввоз 33 тыс. 481,4 т свежих овощей и фруктов.

«В ходе карантинного фитосанитарного контроля госинспекторами Управления не было допущено к ввозу на территорию Российской Федерации 6 товарных партий растениеводческой продукции (из Азербайджан и Ирана – ИФ), зараженных карантинными вредными объектами. В числе запретной оказались томаты (50,3 т) из Азербайджана», - сообщает управление.

Общий объем продукции, как передает «Интерфакс-Азербайджан», не попавшей на российский рынок, составил 96,2 т.

Основанием для задержания товарных партий стали лабораторные заключения Дагестанского филиала ФГБУ «ВНИИКР», подтвердившие факт выявления карантинных вредных объектов – коричневой морщинистости плодов томата (Tomato brown rugose fruit virus).

За нарушение ФЗ №206 «О карантине растений» владельцы грузов привлечены к административной ответственности по ст. 10.2 КоАП РФ. Грузы возвращены в страны-экспортеры (Азербайджан и Иран – ИФ).

Э.Шафиев