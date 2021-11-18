Telegram оштрафован в РФ еще на 3 млн руб. за неудаление запрещенного контента

Мировой суд в Москве признал Telegram виновным в очередном административном правонарушении, выразившимся в неудалении запрещенной информации.
"Постановлением мирового судьи Таганского района Москвы Telegram Messenger Inc признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст. 13.41 КоАП РФ, ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 3 млн рублей", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь Таганского суда Зульфия Гуринчук.
Таким образом, сумма судебных штрафов, полученных Telegram с начала года, составила более 40 млн рублей. При этом часть постановлений суда еще не вступили в законную силу.
Крупнейшие интернет-сервисы - Google, Telegram, Facebook, Twitter, TikTok - неоднократно привлекались в России к ответственности за неудаление запрещенного контента.
С 11 февраля Роскомнадзор составляет административные протоколы в отношении социальных сетей, которые не удалили или несвоевременно убрали призывы, в том числе, к несовершеннолетним участвовать в несанкционированных акциях.
Сумма штрафов в отношении компаний уже составляет около 200 млн рублей.
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