В Австрии и Германии вновь установлены антирекорды по заболеваемости COVID-19

В Австрии и Германии в четверг продолжает расти заболеваемость коронавирусом, установлены антирекорды, сообщают европейские СМИ.

Врачи в Австрии за последний сутки выявили более 15,1 тыс. новых случаев COVID-19. Таким образом, впервые за все время пандемии в стране суточный прирост превысил показатель в 15 тыс. До этого антирекордом считались зафиксированные днем ранее 14,4 тыс. случаев.

Наиболее сложная ситуация сложилась в девяти провинциях в Верхней Австрии, где один из самых низких уровне вакцинации населения по стране.

В Германии, между тем, за минувшие 24 часа зарегистрировали рекордные для этой страны 65,3 тыс. случаев COVID-19, что на 12,5 тыс. выше, чем днем ранее. Согласно данным Институт Роберта Коха, средний показатель заболеваемости за неделю в стране составил 337 случаев на 100 тыс. человек. Для сравнения, неделею ранее, он составлял 249 случаев.

Накануне сразу в нескольких европейских странах сообщили о рекордно высоком уровне заболеваемости коронавирусом. Антирекорды по COVID-19 зафиксировали в Чехии, Словакии, Венгрии, Норвегии и других странах.

В среду Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в еженедельном эпидемиологическом бюллетене сообщила, что Европа на данный момент остается единственным регионом мира, в котором число и заражений коронавирусом COVID-19, и смертей от последствий заболевания продолжает расти.