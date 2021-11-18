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Дальнее зарубежье 18.11.2021 19:31

В Австрии и Германии вновь установлены антирекорды по заболеваемости COVID-19

В Австрии и Германии в четверг продолжает расти заболеваемость коронавирусом, установлены антирекорды, сообщают европейские СМИ.

Врачи в Австрии за последний сутки выявили более 15,1 тыс. новых случаев COVID-19. Таким образом, впервые за все время пандемии в стране суточный прирост превысил показатель в 15 тыс. До этого антирекордом считались зафиксированные днем ранее 14,4 тыс. случаев.

Наиболее сложная ситуация сложилась в девяти провинциях в Верхней Австрии, где один из самых низких уровне вакцинации населения по стране.

В Германии, между тем, за минувшие 24 часа зарегистрировали рекордные для этой страны 65,3 тыс. случаев COVID-19, что на 12,5 тыс. выше, чем днем ранее. Согласно данным Институт Роберта Коха, средний показатель заболеваемости за неделю в стране составил 337 случаев на 100 тыс. человек. Для сравнения, неделею ранее, он составлял 249 случаев.

Накануне сразу в нескольких европейских странах сообщили о рекордно высоком уровне заболеваемости коронавирусом. Антирекорды по COVID-19 зафиксировали в Чехии, Словакии, Венгрии, Норвегии и других странах.

В среду Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в еженедельном эпидемиологическом бюллетене сообщила, что Европа на данный момент остается единственным регионом мира, в котором число и заражений коронавирусом COVID-19, и смертей от последствий заболевания продолжает расти.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]