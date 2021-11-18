РФ начала выполнять решения Высшего госсовета Союзного государства с Белоруссией - Мишустин

Россия приступила к реализации решений, принятых на заседании Высшего государственного совета Союзного государства, которые были приняты 4 ноября.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил об этом, открывая в четверг в Ереване двустороннюю встречу со своим белорусским коллегой Романом Головченко.

"На заседании Высшего государственного совета Союзного государства 4 ноября президент Александр Григорьевич Лукашенко и президент Владимир Владимирович Путин утвердили основные направления реализации положений Договора о союзе и 28 союзных программ. Задача правительств - и общего Союзного государства, и возглавляемых нами, задача наших правительств обеспечить своевременное исполнение всех решений, которые были приняты нашими лидерами. Собственно говоря, мы уже приступили к их реализации", - проинформировал Мишустин.

По его словам, в предстоящий период необходимо сфокусировать усилия на совместной отработке интеграционных документов на основе принятого плана мероприятий по союзным программам и, конечно, придерживаться четко сроков и этапности, которая там прописана по подготовке проектов нормативно-правовых актов, международных или межгосударственных договоров.

"Здесь правительство Российской Федерации уже наладило работу на этом направлении. Надеюсь, что это устраивает белорусских партнеров", - добавил Мишустин, подчеркнув, что в Минске над этим работают столь же активно.

Говоря о двустороннем российско-белорусском экономическом сотрудничестве, премьер РФ подчеркнул, что в целом оно развивается успешно: взаимный товарооборот растет устойчиво, увеличившись за первые 9 месяцев текущего года почти на 38% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Объем взаимной торговли составляет $27,5 млрд. "По итогам года выйдем мы на показатели, которые превышают докризисный уровень", - поделился прогнозом Мишустин.

Глава правительства РФ также отметил успешную реализацию строительства белорусской атомной АЭС и напомнил, что в июне был принят в эксплуатацию первый энергоблок. На данный момент электростанция генерирует почти четверть вырабатываемой Белоруссией электроэнергии. Он также указал на то, что созданная в рамках этого проекта научная и технологическая база открывает новые возможности для кооперации в других сферах мирного атома.

Мишустин поприветствовал запуск на белорусских фармацевтических площадках российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Он также напомнил о возобновлении в полном объеме авиасообщения между Россией и Белоруссией. "Наши граждане теперь могут без ограничения летать во все аэропорты, открытые, в том числе и для международных рейсов", - добавил Мишустин, упомянув и об увеличении частоты движения поездов по железной дороге.

"Мы стремимся максимально развивать контакты между нашими людьми, укреплять взаимодействие в сфере образования, науки, культуры", - заключил премьер РФ.