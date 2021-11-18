Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9257 RUR   0.0234 GBR   2.2938 TRY   0.1565

Цена на нефть

16.11 $/bbl   WTI 80.76 -0.12 Brent 82.43 0.38

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 18.11.2021 20:15

РФ начала выполнять решения Высшего госсовета Союзного государства с Белоруссией - Мишустин

Россия приступила к реализации решений, принятых на заседании Высшего государственного совета Союзного государства, которые были приняты 4 ноября.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил об этом, открывая в четверг в Ереване двустороннюю встречу со своим белорусским коллегой Романом Головченко.

"На заседании Высшего государственного совета Союзного государства 4 ноября президент Александр Григорьевич Лукашенко и президент Владимир Владимирович Путин утвердили основные направления реализации положений Договора о союзе и 28 союзных программ. Задача правительств - и общего Союзного государства, и возглавляемых нами, задача наших правительств обеспечить своевременное исполнение всех решений, которые были приняты нашими лидерами. Собственно говоря, мы уже приступили к их реализации", - проинформировал Мишустин.

По его словам, в предстоящий период необходимо сфокусировать усилия на совместной отработке интеграционных документов на основе принятого плана мероприятий по союзным программам и, конечно, придерживаться четко сроков и этапности, которая там прописана по подготовке проектов нормативно-правовых актов, международных или межгосударственных договоров.

"Здесь правительство Российской Федерации уже наладило работу на этом направлении. Надеюсь, что это устраивает белорусских партнеров", - добавил Мишустин, подчеркнув, что в Минске над этим работают столь же активно.

Говоря о двустороннем российско-белорусском экономическом сотрудничестве, премьер РФ подчеркнул, что в целом оно развивается успешно: взаимный товарооборот растет устойчиво, увеличившись за первые 9 месяцев текущего года почти на 38% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Объем взаимной торговли составляет $27,5 млрд. "По итогам года выйдем мы на показатели, которые превышают докризисный уровень", - поделился прогнозом Мишустин.

Глава правительства РФ также отметил успешную реализацию строительства белорусской атомной АЭС и напомнил, что в июне был принят в эксплуатацию первый энергоблок. На данный момент электростанция генерирует почти четверть вырабатываемой Белоруссией электроэнергии. Он также указал на то, что созданная в рамках этого проекта научная и технологическая база открывает новые возможности для кооперации в других сферах мирного атома.

Мишустин поприветствовал запуск на белорусских фармацевтических площадках российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Он также напомнил о возобновлении в полном объеме авиасообщения между Россией и Белоруссией. "Наши граждане теперь могут без ограничения летать во все аэропорты, открытые, в том числе и для международных рейсов", - добавил Мишустин, упомянув и об увеличении частоты движения поездов по железной дороге.

"Мы стремимся максимально развивать контакты между нашими людьми, укреплять взаимодействие в сфере образования, науки, культуры", - заключил премьер РФ.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ, СОЮЗ, РЕШЕНИЯ


Похожие новости


Лукашенко уверен в поддержке России для противостояния западным санкциям Минск и Москва заинтересованы в отношениях с ЕС, но должна быть политическая воля Брюсселя - Песков Договоренности с РФ не предполагают потери политического, экономического суверенитета Беларуси - Головченко Москва снимает ограничения на авиасообщение с Белоруссией с 21 сентября, подтверждает Минтранс республики Реализация союзных программ с РФ даст Белоруссии рост ВВП на $1 млрд - премьер республики Все ковидные ограничения на авиасообщение РФ-Белоруссия будут сняты - Путин

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2021
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]